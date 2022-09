Sam Van Rooy (Vlaams Belang) steelt de show in debat over geweigerd stadsgedicht: “Mooie ode aan technisch geschoolde jongeren”

AntwerpenHet geweigerde stadsgedicht van Ruth Lasters én haar ontslag zinderde maandag ook na in de gemeenteraad. Sam Van Rooy (Vlaams Belang) oogstte verbazing bij meerderheid en oppositie toen hij het gedicht prees en zelfs voordroeg. “Het is shockerend hoe het college zich opstelt tegenover artistieke vrijheid. Stop dan liever met stadsdichters, zodat je dit soort toestanden vermijdt.”

Dat partijen als Groen, PVDA en CD&V het opnemen voor het stadsgedicht van Lasters, daar kijkt niemand van op. “U bent erin geslaagd om de erfenis van alle stadsdichters naar de knoppen te helpen”, beet Caroline Bastiaens (CD&V) het college toe. Niet vergeten: de eerste stadsdichter was Tom Lanoye in 2003, toen wijlen Eric Antonis voor CD&V schepen van Cultuur was.

Ode

Maar het was Sam Van Rooy die de show stal. “Ik ben ingenieur. Het gedicht ‘Losgeld’ is een ode aan technisch geschoolde jongeren. Wie vindt dit nu een slecht gedicht? Het is nota bene geschreven met de leerlingen van de Spectrumschool in Deurne en ik wil hen voor hun werk bedanken.” Waarna Van Rooy de tekst voordroeg. Wat hem op een aantal banken dan weer gezucht en verwonderde blikken opleverde.

Net als bij eerdere debatten maandag over de drugsoorlog en het plan voor een tunnel onder de Scheldekaaien zette Van Rooy in één moeite de onenigheid binnen het college in de verf. “Erica Caluwaerts (Open Vld) vond de weigering van het stadsgedicht een vergissing, coalitiepartner Vooruit zou ook niet opgezet zijn met de beslissing van schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA).” Hij wou weten of zij al tot inkeer was gekomen. “Waarom zou dit geen verbindend gedicht zijn? En waarom moet ‘verbinding’ trouwens een criterium zijn?”

“Werken aan regelgevend kader”

Nadat N-VA-gemeenteraadslid André Gantman (N-VA) het gedicht – “het is op zich een goede tekst” - betitelde als een politiek-maatschappelijk pamflet, legde Ait Daoud uit dat het de koppeling van het gedicht aan een politieke opinie in De Standaard was die tot de weigering heeft geleid. “Met het label stadsgedicht zou het lijken of we als college mee die politieke boodschap uitdragen. Ruth Lasters heeft het gedicht in alle vrijheid, zonder censuur, kunnen publiceren. Maar daarom is het nog geen stadsgedicht. We zullen nu wel werk maken van een helder, regelgevend kader voor het stadsdichterschap.”

Dat plan wekte net geen hoongelach op bij Van Rooy. “Nu maakt u zichzelf totaal belachelijk. Een stadsdichter wordt zo een marionet van het heersende regime. Daarom: stop er liever mee.”

LEES OOK:

Volledig scherm Gewezen stadsdichter Ruth Lasters en schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.