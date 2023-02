Saksia De Coster is maand lang levend kunstwerk in het KSMKA

Niet zwaaien

“Er zit een element van spanning in”, geeft De Coster toe in zusterkrant De Morgen . “Er staat iets op het spel. Het gaat totaal in tegen wat ik normaal doe: in het verborgene zitten schrijven. Hier moet je dus in de openbaarheid toch die inwaartse blik cultiveren. Ik maak onzichtbare arbeid zichtbaar, tussen de taferelen van ambachtslui in de Heldenzaal. En nee, ik ga niet staan zwaaien of praten.”

Algemeen directeur Carmen Willems: “Het was absoluut een bijzonder en verrassend verzoek van Saskia om zich een maand lang in ons museum te willen opsluiten om haar roman af te werken, maar we hebben geen seconde getwijfeld. Haar project sluit naadloos aan bij het nieuwe DNA van het KMSKA. We willen een open huis zijn voor iedereen en een plek waar kunstenaars en creatieve geesten zich kunnen laten inspireren. Op verschillende plekken in het museum gaat historische kunst al in dialoog met moderne of hedendaagse kunst. Nu gaan we een stapje verder en voegen we er een levend 3D-kunstwerk aan toe.”