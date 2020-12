Ruud De Ridder (70) blikt terug op zijn bruusk afscheid van het ‘Echt Antwaarps Teater’: “Stoppen was de enige juiste beslissing”

De laatste keer dat we Ruud De Ridder aan de telefoon hoorden, was hij haast onherkenbaar. Een flauw stemmetje beantwoorde de vragen. Er zat een gebroken man aan de andere kant van de lijn. Zijn levenswerk was toen net bruusk tot een einde gekomen door die vreselijke coronacrisis. Hij moest zijn Echt Antwaarps Teater noodgedwongen stopzetten nadat de cultuurhuizen de deuren op slot moesten doen en de inkomsten wegvielen. Echter, amper zes maanden later, horen we opnieuw die olijke Ruud die vurig en gepassioneerd vertelt. Dit keer niet over een nieuwe voorstelling die hij aan het schrijven is maar over een nieuwe fase in zijn leven. Een fase die er vijf jaar vroeger kwam dan voorzien maar die de acteur met grote goesting heeft omarmd.