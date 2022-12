Rusthuizen schakelen over op pen en papier na massale cyberaanval op Antwerpse stadsdiensten

AntwerpenOnbekenden hebben in de nacht van 5 op 6 december de computers van de stad Antwerpen gehackt. Afspraken maken bij de dienst bevolking, in het containerpark of bij de politie is voorlopig onmogelijk. Ook reserveren in de stedelijke musea gaat niet meer. Het Antwerpse parket is een opsporingsonderzoek gestart naar de nooit eerder geziene cyberaanval.

KIJK. Verschillende mensen staan voor niks aan Districtshuis Deurne: “Het systeem ligt helemaal plat”

De hulpdiensten zoals brandweer en politie blijven werken en zijn telefonisch bereikbaar via de gekende noodnummers 101 en 112. Het e-loket van Politiezone Antwerpen blijft eveneens bereikbaar, de e-formulieren van brandweer zijn momenteel niet beschikbaar. Ook een afspraak maken voor de dienst Bevolking of een bezoek aan het containerpark vastleggen, is voorlopig onmogelijk.

Verder is ook het IT-systeem van Zorgbedrijf Antwerpen getroffen zijn door de cyberaanval. Op haar site meldt het Zorgbedrijf vanmiddag wel dat zij opnieuw telefonisch bereikbaar zijn. Ook de klantendienst is weer operationeel.

CEO Johan De Munck van het Zorgbedrijf noemt de problemen relatief klein, al was er vanmorgen wel grote onrust over het mogelijke hacken van de databanken met patiëntengegevens.

“Het enige wat echt geraakt is, is dat onze zorgverleners in onze achttien woonzorgcentra terug overgeschakeld zijn op pen en papier. De medicatie aan de bejaarden wordt opnieuw verstrekt op basis van de klassieke papieren voorschriften. Normaal wordt die medicatie automatisch opgeslagen in de computer maar dat lukt nu niet. De onrust over het hacken en uitlekken van onze patiëntengegevens was niet nodig. Die databanken zijn niet geraakt door de cyberaanval.”

Het Havenbedrijf kreeg eveneens af te rekenen met aanvallen op haar computersysteem. Die aanvallen werden afgeslagen en hebben geen impact gehad op de diensten, laat het Havenbedrijf weten.

Mogelijk heeft de cyberaanval de systemen aangetast van Digipolis, de IT-partner van de stad Antwerpen. Veel stadsdiensten en politie zijn voor hun administratieve software, zoals de Outlook-applicaties, aangesloten bij Digipolis. De meeste medewerkers van de stad en politie kunnen nog steeds niet mailen. Vanmiddag zou Digipolis alle stadsdiensten inlichten over hoe het verder moet.

Losgeld

Op de servers van de stad zou ransomware gevonden zijn, software die de toegang tot een informaticasysteem blokkeert of bepaalde gegevens versleutelt, waardoor deze onbruikbaar worden. De cyberaanval heeft impact op verschillende tools en systemen, waardoor ze niet of minder werken. De crisiscel bekijkt de impact van de hacking en stelt alles in het werk om de systemen zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Het is momenteel niet duidelijk hoelang de problemen zouden duren.

Woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket meldt dat er een onderzoek is geopend naar de cyberaanval.

Begin september raakten hackers al binnen in de computers van de naburige gemeente Zwijndrecht. Duizenden nummerplaten, flitsboetes en zelfs PV’s mét foto’s van minderjarigen lekten toen uit door een slecht beveiligde server bij de politie.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.