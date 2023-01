Rusthuizen ook in Antwerpen vaker op zwarte lijst omdat ze te weinig personeel vinden: “Soms is opnamestop enige oplossing”

Vlucht vooruit

In elk van onze 18 woonzorg­cen­tra in Antwerpen houden we constant in de gaten of we nog bewoners kunnen opnemen. Het is een dilemma: help je iemand van de wachtlijst of doe je het niet omdat er te weinig personeel tegenover staat?

Wachtlijst

Dat is echter ook een relatief gegeven, zo zegt De Muynck. “In alle eerlijkheid, we hebben ons beleid aangepast. We nemen minder risico’s. Als het kan, werven we personeel aan. Maar er is de realiteit van vandaag: als ziekenhuizen al niet voldoende zorgkundigen vinden, dan is dat voor ons nog een grotere uitdaging. In elk van onze 18 woonzorgcentra in Antwerpen houden we daarom constant in de gaten of we nog bewoners kunnen opnemen. Het is een dilemma: help je iemand van de wachtlijst of stop je - tijdelijk - met opnames omdat er te weinig personeel tegenover staat?”