“Rust in vrede, strijdmakker”: stad Antwerpen opent rouwregister voor overleden acteur Ivo Pauwels (85)

Ivo Pauwels was een geboren en getogen Antwerpenaar, die in 1938 het levenslicht zag. Op zijn achttiende was hij al als acteur aan de slag bij het Vlaams Schouwtoneel, en later studeerde hij met grote onderscheiding af aan de toneelschool (de latere Studio Herman Teirlinck). Als beroepsacteur speelde hij onder andere bij het Koninklijk Jeugdtheater en in heel wat Antwerpse zalen zoals het Fakkeltheater, De Zwarte Komedie en EWT. Hij was ook een van de mede-oprichters van het Echt Antwaarps Theater, waar hij veel komische rollen speelde.

Pauwels, die de voorbije 23 jaar met zijn vrouw Diana in Booischot woonde, had rollen in heel wat lokale televisiereeksen doorheen de jaren, zoals in ​ ‘Kapitein Zeppos’, ‘Het Zwaard van Ardoewaan’, ‘Zone Stad’, en ‘Fair Trade’. Hij speelde ook een van de hoofdrollen in de langlopende serie ‘Bompa’. Zijn grootste bekendheid in Vlaanderen verwierf hij met zijn iconische personage ‘Nonkel Jef’. De gelijknamige komische tv-serie in de tweede helft van de jaren 90 telde maar liefst 175 afleveringen. De kleurrijke en eigenzinnige Kempische landbouwer werd al snel heel populair en liet hoge kijkcijfers optekenen.

“Strijdmakker”

Pauwels was ook actief in de lokale politiek. Hij stond op meerdere lokale lijsten, en zetelde drie jaar in de gemeenteraad van Tremelo. Ook in 2018 kwam hij nog op, toen voor N-VA in Heist-op-den-Berg. Partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) drukt op sociale media inmiddels zijn medeleven uit. “Rust in vrede, strijdmakker. Bedankt voor alles wat je hebt bijgedragen aan de Vlaamse en Antwerpse cultuur.”

Het rouwregister dat stad Antwerpen opent, ligt aan de inkom van het stadhuis. Het is al beschikbaar vandaag vrijdag 8 september van 14.00 tot 18.00 uur. En alle volgende dagen (ook dit weekend) van 9.00 tot 18.00 uur, tot en met vrijdag 15 september.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.