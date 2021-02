Russische matroos krijgt dodelijke klap bij laden van zeeschip in Antwerpse haven

Wilrijk Atlas Copco zoekt meer dan 130 nieuwe medewer­kers voor verdere veranke­ring in Wilrijk

13:59 Atlas Copco, wereldleider in het leveren van industriële productiviteitsoplossingen, is op zoek naar meer dan honderd extra arbeiders en bedienden voor de R&D- en productiesite in Wilrijk, het verkoop- en servicebedrijf in Overijse en het internationale distributiecentrum in Hoeselt. “Door de inzet van onze medewerkers hebben we de impact van Covid-19 al bij al goed kunnen navigeren. We zien opnieuw positieve signalen in de markt en willen klaar zijn om daarop in te spelen”, klinkt het hoopvol.