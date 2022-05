Ruime tuin of compact balkon: zo kleed je je buitenruimte aan met groen en deco uit het tuincentrum

Nu de zomer lonkt, is het tijd om je huis en tuin helemaal klaar te maken voor warme temperaturen. Groen voor binnen en buiten, sfeervolle decoratie en een loungeset om op neer te ploffen. Trek je met deze checklist naar het tuincentrum, dan vind je alles makkelijk op één plek. Handig, want zo houd je meer tijd over om het thuis gezellig te maken, binnen en buiten.

Haal het groen in huis

Groen doet goed, van cactussen tot vetplanten. Maak van de afdeling kamerplanten in het tuincentrum daarom je eerste stop. Die geven kleur aan je interieur, zorgen voor zuurstof en dompelen elke ruimte meteen onder in een gezellige sfeer. Of je nu kiest voor een luchtzuiverend, een kind- en huisdiervriendelijk exemplaar of een plant die weinig zorg nodig heeft: spreek het personeel aan voor goed advies. Zij vertellen je alles over de verzorging en eigenschappen én kunnen je ook meteen naar de bijpassende pottencollectie leiden. Nooit genoeg keramiek en terracotta, toch?

Kies voor een tropische oase

Of je nu beschikt over een ruime tuin of gewoon van de buitenlucht geniet op je terras of balkon, elke buitenruimte kan je omtoveren tot een groene oase. Met bodembedekkers, rotsplanten en siergrassen leg je de ideale basis, terwijl heesters (struiken die winterhard zijn) je tuin wat meer ‘body’ geven. Een paar bloeiende planten, wuivend pampagras of een groep varens maken het geheel af. Ook op het balkon zijn pampagras en kleurrijke planten trouwens de ideale aankleding. En met een citrusboompje uit het zuiden creëer je dat ‘la dolce vita’-gevoel gewoon thuis.

Zorg dat je goed zit

Je zaait wat je oogst, maar af en toe een rustdag inlassen is niet overbodig. Chillen doe je bij voorkeur in een mooie tuinset van bijpassende stoelen en tafels (hallo, apéro met vrienden bij zonsondergang!) of een heuse loungeset waar je op zondag na een lange werkweek heerlijk in neerploft. In heel wat tuincentra vind je een prachtige collectie buitenmeubelen voor elke oppervlakte, van klein en fijn tot groot en opvallend. Vergeet ook geen reinigingsproducten en beschermingsmateriaal, zodat je elke zomer opnieuw kan genieten van je tuinset.

Kook in de buitenlucht

Iedereen aan tafel? Check! Koken doe je deze zomer bij voorkeur buiten, op de barbecue of in de buitenkeuken. Want op zwoele avonden mag het allemaal wat langzamer, ook het tafelen. Laat je in het tuincentrum adviseren: droom je van een Ofyr? Hou je van die typische rooksmaak van houtskool of hou je het liever compact met een elektrische barbecue? Of is een keramische barbecue in de typische eivorm wel iets voor jou, als echte buitenkok?

Klink op de zomer

Als je alles hebt gevonden om van jouw tuin, terras of balkon de ultieme chillplek te maken deze zomer, is het tijd voor een welverdiend hapje en drankje. Cappuccino met taart of een frisse apéro met fingerfood: heel wat tuincentra bieden horecagelegenheden aan waar je na een middagje rondstruinen heerlijk vertoeft. En ben je met het hele gezin op stap, dan is de voorbode van een zoete beloning (lees: pannenkoeken en wafels) aan het einde van jullie zoektocht een prima zoethoudertje. Moeten ze echt wat adrenaline kwijt, dan is een tuincentrum met binnen- of buitenspeeltuin een goed idee.

