Ruim honderd gezinnen wachten al maanden op zwembad: “We vrezen dat we zijn opgelicht”

Begin april vorig jaar ging Erwin Manise (56) uit Vremde overstag: hij besloot een zwembad te laten installeren zodat zijn dochters op hete dagen afkoeling konden vinden in de tuin. “Nadat ik een advertentie had gezien, kwam ik terecht bij Whoppa Pool. Petrus Leistra, de verkoper van dienst, beloofde ons dat we voor april van dit jaar een plons zouden kunnen nemen in ons zwembad. Dat legden we zelfs vast in het contract. We zagen het helemaal zitten en betaalden het afgesproken voorschot van 18.300 euro, dertig procent van de totaalprijs. Nadien was het lange tijd stil. Tot een maand voor de werken van start zouden gaan: toen kregen we te horen dat de werken zouden worden uitgesteld omwille van het slechte weer. Dat gebeurde nog een aantal keer, telkens was er wel een reden. Intussen zijn we in juli en ligt hier nog steeds geen zwembad.”