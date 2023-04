Ruim halfuur vertraging na ongeval op E313 richting Hasselt in Antwerpen-Oost: Ring en toegangswegen zitten muurvast

Fusiehaven Antwerpen-Zeebrugge gaat door (tijdelijk?) dal: overslag flink omlaag in eerste kwartaal 2023

De eengemaakte haven van Antwerpen en Zeebrugge beleeft moeilijke tijden. De totale goederenoverslag kreeg in de eerste drie maanden van 2023 een deuk van 4,5 procent. Het containervervoer daalde zelfs met bijna 7 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2022. “Toch hebben we vertrouwen in de toekomst”, zegt grote baas Jacques Vandermeiren. “De energieprijzen dalen, de Chinese economie trekt aan.”