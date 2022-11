Rouwregisters voor Will Ferdy in stadhuis én districtshuis Hoboken: “Bedankt om het pad te effenen voor mij”

Will Ferdy werd op 9 maart 1927 in Gent geboren als Werner Ferdinande. In 1950 brak hij door met ‘Ziede gij mij gere’. Later scoorde hij als zanger nog meerdere hits zoals ‘Christine’. Ferdy was ook actief als cabaretier, waarbij hij onder andere het personage ‘Peterke’ tot leven wekte. In het in de jaren negentig populaire radiofeuilleton ‘Het Koekoeksnest’, was speelde hij dan weer krantenjongen ‘Mielke Tullekens’.