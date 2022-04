Rouwregister voor Reinhilde Decleir in Antwerps districtshuis

Antwerpen GZA maakt vanaf nu knieprothe­sen op maat

GZA Ziekenhuizen is gestart met een nieuwe techniek voor knieprothesen op maat, die rekening houdt met de specifieke anatomie van iedere patiënt. Zo wordt de prothese aangepast aan de knie in plaats van andersom, waardoor de prothese veel natuurlijker aanvoelt. GZA Ziekenhuizen is het eerste ziekenhuis in Vlaanderen dat met deze techniek werkt.

