Rookpluim uit Brecht bereikt Antwerpen: “Zon is amper zichtbaar en het regent assen uit de lucht”

ANTWERPEN/BRECHTMochten de terrassen op het Antwerpse Zuid open zijn, zou iedereen er niet met mond- maar wel een gasmasker zitten. De rookgeur van de immense brand die momenteel woedt op het militair Schietveld in Brecht , heeft na de noorderdistricten nu zelfs het zuiden en oosten van Antwerpen bereikt. Wie hinder heeft sluit ramen en deuren, maar het ziet er spectaculairder uit dan het schadelijk is. “In Borgerhout is de zon niet meer zichtbaar en in het centrum vallen er assen uit de lucht.”

Brandweer Zone Antwerpen heeft al meer dan twintig telefoontjes gekregen voor een brand die zich twintig kilometer verder afspeelt. Op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld is vanmiddag brand uitgebroken na een schietoefening van Defensie. Brandweer Zone Rand is met man en macht ter plaatse om de brand en de gigantische rookpluim die erbij komt kijken, onder controle te krijgen. Er werden blushelikopters ingezet en intussen is ook het provinciaal rampenplan afgekondigd.

Deze dreigende mist waait momenteel boven Antwerpen (foto genomen vanuit Kapellen).

Gele mist en assen uit de lucht

De rookgeur bereikte eerst noordelijke districten in Antwerpen zoals Ekeren en Merksem, waaide toen over het centrum en zit momenteel al in de kleren van iedereen die rondloopt op het Zuid. Ook is er soort grijs-gelige mist zichtbaar tussen de hoogbouw in de Koekenstad. Volgens getuigen in Borgerhout is er een soort van zonsverduistering aan de hand en in het centrum vallen er assen uit de lucht.

Post-apocalyptische taferelen, maar bewoners in en rond Antwerpen moeten zich daar weinig zorgen over maken. “Wie hinder heeft van de rook of de geur houdt ramen en deuren beter gesloten en schakelt ventilatiesystemen uit”, herhaalt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. “Voorlopig zijn geen metingen of andere maatregelen nodig. Mensen hoeven niet ongerust te zijn, wel raden we uiteraard aan niet in de rook te blijven zitten.”

Gele smog boven Antwerpen.

Hogedruk

Er hangt momenteel een hogedrukgebied boven het land waardoor de lucht moeilijker wegraakt uit de onderste luchtlagen. In een lagedrukgebied stijgt de lucht sneller en zou het probleem wellicht sneller - letterlijk - wegwaaien. Dat kan verklaren waarom er assen uit de lucht vallen, die worden letterlijk naar beneden gedrukt door het hogedrukgebied. Vtm-weerman David Dehenauw geeft meer uitleg hoe zo’n rookpluim tientallen kilometers verder kan waaien.

In Borgerhout is er een soort van zonsverduistering aan de hand.

“Aan de grond is het quasi windstil maar tussen vijfhonderd en duizendvijfhonderd meter hoogte heeft de wind nu een snelheid tussen de vier en zes meter per seconde, dat wil zeggen drie tot vier beaufort”, zegt Dehenauw. “De rookpluim van die brand is duidelijk honderden meters hoog dus dan is het perfect te verklaren dat de rookpluim via de noord-oostenwind snel Antwerpen bereikt.”

Grillen zonder effect

“Verder is het kurkdroog en dat kan de oorzaak van de brand mee verklaren”, gaat Dehenauw verder. “April is traditioneel één van de droge broertjes in het jaar maar in Ukkel hebben we nog maar 35 liter per vierkante meter gemeten deze maand, normaal zou dat toch 51 liter moeten zijn. De aprilse grillen en bijbehorende sneeuwstormen begin deze maand, hebben de bodem minder water gegeven dan je zou vermoeden.”

Fijn stof boven Antwerpen momenteel.