Rommelmarkt met kinderspullen in thema Halloween bij Virgo Maria

EDEGEM Als België in oorlog is, staat burgemees­ter Koen Metsu paraat als reservist: “Enorm verbaasd over enorme tekorten van strijd­krach­ten bij leger”

Rusland roept driehonderdduizend - in theorie - reservisten op om te gaan vechten in Oekraïne. In het onwaarschijnlijke geval dat er in België gemobiliseerd zou worden, kan Defensie rekenen op zo’n kleine zesduizend reservisten. Eén daarvan is federaal parlementslid en Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA), die daarmee dus paraat staat om ons land te verdedigen. “Ik heb naast leidinggevenden nu ook naast soldaten in het veld gestaan, kennis die ik kan gebruiken in de federale commissie Defensie.”

11:25