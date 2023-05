Rolstoelgebruikster Anneleen (42) voert maandenlange strijd tegen ‘ongeldige’ parkeerboete: “Mijn gehandicaptenkaart lag zogezegd niet zichtbaar”

RECENSIE. Roger Waters in Sportpa­leis, legendari­sche muziekshow of begelei­dings­band bij cinema?

“Fuck off to the bar.” Met die lieve woorden spreekt Roger Waters de Pink Floyd-fans in het Sportpaleis aan die wel van de muziek houden, maar niet van de politieke boodschappen erachter. Niet verlegen om een grof woord meer of minder brengt de bijna tachtig jaar oude Brit - je zou het niet zeggen - daarop een twee en een half uur durend relaas van anarchistische en anti-Amerikaanse propaganda onder een gigantisch videoscherm dat de aandacht nét te veel afleidt van de muziek. En het publiek eet uit zijn hand.