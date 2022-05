Rolstoel van Alexander (3) is gestolen: "Zonder kunnen we met hem niet naar buiten”

Antwerpen“Alsjeblieft, breng Alexanders rolstoel terug. Het is de enige manier waarop hij comfortabel kan zitten.” Aan het woord is Nohemy Escobar (23), de mama van de kleine Alexander (3). De jongen heeft een fysieke beperking en is rolstoelgebonden, maar zijn op maat gemaakte stoel werd gestolen in de buurt van de Plantin-Moretuslei. “Maandag wordt Alexander geopereerd, maar zonder zijn rolstoel kan dat niet doorgaan”, aldus zijn mama.

Alexander woont samen met zijn mama, papa en jongere broer in een appartement aan de Plantin-Moretuslei. Het gezin, afkomstig uit El Salvador, woont ondertussen een paar jaar in Antwerpen. Twee jaar geleden merkten zijn ouders dat Alexander niet goed bewoog. Een diagnose voor zijn fysieke beperking is er nog niet, maar de jongen kan niet zelfstandig zitten of lopen.

Uit de gang gestolen

Daarom kreeg Alexander een op maat gemaakte rolstoel, van 6.000 euro. Maar die werd tussen maandagavond en dinsdagochtend gestolen. “Toen we maandagavond thuis kwamen van het kinderdagverblijf, lieten we Alexanders stoel zoals altijd in de gang van het gebouw staan”, vertelt mama Nohemy. “Dinsdagochtend wilden we opnieuw naar het kinderdagverblijf vertrekken, maar de stoel stond er niet meer. We zijn nog gaan zoeken in de kelder en op straat, maar de rolstoel was nergens meer te bekennen.”

Alexander heeft zijn rolstoel nodig om uitstapjes te maken met zijn ouders, op tijd bij de dokters in het ziekenhuis te geraken en naar ‘t Sloepke, een kinderdagverblijf voor kinderen met een beperking, te gaan. De stoel werd op maat gemaakt voor de jongen, niemand anders kan hem gebruiken. “Het is heel moeilijk om Alexander ergens mee naartoe te nemen zonder zijn rolstoel”, zucht Nohemy. “Een standaard rolstoel is niet genoeg voor hem, want als hij zit, valt hij naar voren. Enkel in deze stoel kan hij comfortabel rechtop zitten.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Alexander en zijn mama Nohemy. © rv

Operatie

Daarbij komt ook dat Alexander maandag geopereerd moet worden aan zijn heupen. Zonder zijn rolstoel, kan die operatie niet doorgaan, want de stoel wordt op dat moment ook aangepast aan zijn lichaam. “Een nieuwe stoel kopen, is voor ons financieel niet mogelijk”, aldus Nohemy. “Ik begrijp echt niet wie dit doet, dat zulke mensen bestaan. Ik hoop dat we Alexanders rolstoel zo snel mogelijk terug hebben.”

Je kunt de rolstoel van Alexander herkennen aan een aantal zaken: de stoel is zwart, Alexanders naam staat in blauwe letters op de hoofdsteun, op de achterkant van de stoel staan voetballen en de stoel zelf staat op een grijs duwonderstel met wielen, waar ook een rode riem rond hangt. Als je iets meer weet of iets gezien hebt, kan je de politie contacteren.

Volledig scherm De rolstoel van Alexander werd gestolen. © rv