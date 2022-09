Rolschaatsers leven zich uit op dak van P+R Luchtbal

Antwerpen telt 3.000 voetbalvelden of 1,5 miljoen vierkante meter aan onbenutte platte daken. In tijden van klimaatopwarming bieden ze nieuwe opportuniteiten. Denk daarbij aan: vergroening, wateropvang, alternatieve energie of voedselproductie. Om dit alles in de kijker te zetten, vindt voor de derde keer het dakenfestival DAKkan plaats op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september.

Heerlijke vloer

Op zaterdag 17 september kon je deelnemen aan een rollerdisco in P+R Luchtbal op de Noorderlaan. Het slechte weer hield de rolschaatsers niet tegen. “We hadden het geluk dat we een verdieping konden zakken, zodat we niet gehinderd werden door de regen", vertelt Angelique Kornet (52), oprichter van Artistic Wheels Antwerp. “De parkeergarage had een heerlijke vloer om te rolschaatsen, en dat samen met een gezellig muziekje op de achtergrond maakte dat de namiddag zeer geslaagd was.”

Al 11 jaar lang geeft de Antwerpse rolschaatsclub les in de buurtsporthal in Park Spoor Noord, zowel voor kinderen als voor volwassenen. “Rolschaatsen is populair tegenwoordig”, vertelt Angelique. “Momenteel tellen we ongeveer 100 leden die bij ons leren rolschaatsen. Veel mensen kochten tijdens corona rolschaatsen, maar kwamen erachter dat het toch niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Daarom komen ze bij ons op les, één keer per week. Maar we blijven een recreatieve rolschaatsclub, bij ons draait het niet om competitie. Of je nu getalenteerd bent of niet, alles is prima, als je maar plezier hebt.”