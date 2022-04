Roemeense juwelenbende die juwelier in Simonsstraat beroofden krijgen tot 40 maanden cel: “De 300.000 euro zullen ze moeten terugbetalen.”

AntwerpenDe dievenbende die in september 2019 juwelier Thwaini ruim 300.000 euro aan juwelen lichter maakten, zal voorlopig achter de tralier verdwijnen. De drie hoofdverdachten in de zaak kregen tot 40 maanden celstraf opgelegd. Het feit dat ze voor gelijkaardige feiten in Duitsland ook al veroordeeld waren, hielp hen hoegenaamd niet. Aan de juwelier zullen ze eveneens de 300.000 euro moeten terugbetalen.

Nog even samenvatten: in de nacht van 11 op 12 september 2019 dringen verschillende dieven binnen bij juwelier Thwaini in de Simonsstraat, vlak naast het Mediaplein. Om dat voor elkaar te krijgen, boren ze een groot gat in de muur van het aanpalende gebouw. Volgens de juwelier verdwijnt meer dan 300.000 euro aan juwelen die nacht en, alsof het nog niet erg genoeg was, strooien de daders zoutzuur over de plaats delict om belangrijke sporen uit te wissen. Dit was duidelijk niet hun eerste keer.

Als snel kwam tijdens het gerechtelijk onderzoek een Roemeense bende aan het licht die ook vervolgd werd voor gelijkaardige inbraken in Duitsland. Twee van hen waren enkele dagen voor de kraak op verkenning geweest bij de juwelier, vermomd als koppel. Verdachte Alexandra L. had een kinderwagen bij zich om het echt te doen lijken. Uiteindelijk konden de speurders een appartement in de Van Stralenstraat lokaliseren waar leden van de bende geregeld bij elkaar kwamen en waar de vluchtauto van de inbraak ook verschillende keren voorbij was gekomen.

‘Geen enkel bewijs’

Resultaat: 12 verdachten moesten in maart zich komen verantwoorden bij de rechter. Het parket eiste celstraffen tot 4 jaar, ook omdat de namen van sommige verdachten opdoken in het dossier van een inbraak in de Pelikaanstraat in 2016. Hun advocaten, waaronder meester John Maes, vonden de dossiers tegen hun cliënten eerder mager. “Alles is gebaseerd op een mogelijke herkenning van mijn cliënt op camerabeelden van de ‘voorverkenning’,” aldus Maes over zijn cliënt Ioan-Manuel M. “Er is geen enkel bewijs dat hij hierbij betrokken was. Bovendien heeft mijn cliënt al celstraf gekregen in Duitsland voor de feiten daar, dus ik denk dat hij genoeg geboet heeft.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Patrick Lefelon

Juwelier Thwaini eiste 350.000 euro schadevergoeding, wat meester Johan Vangenechten, advocaat van de tweede beklaagde, veel te veel vond. “Zij presenteren geen jaarrekeningen, geen documenten, geen inventaris, geen aankooplijsten, niets. Dat bedrag is puur nattevingerwerk. Als je zoveel geld komt eisen, kun je toch minstens verwachten dat je wat bewijs hebt voor die claim.”

40 maanden cel

Maar de rechtbank oordeelde toch anders. Hoofdverdachte Ioan-Manuel M. zal voorlopig voor 40 maanden in de cel verdwijnen, alwaar hij wordt vergezeld door zijn medeverdachten Razvan-Doru L. en Sorin-Costel T. die respectievelijk 30 en 18 maanden cel kregen. Hun negen kompanen kregen gevangenisstraffen van 6 tot 15 maanden. De vergoeding die juwelier Thwaini eiste, werd ook voor het leeuwendeel goedgekeurd. Ioan, Razvan-Doru en Sorin-Costel zullen hem uiteindelijk ruim 300.000 euro moeten terugbetalen.

Of de beklaagden in beroep gaan is nog niet bekend. Velen van hen lieten trouwens zowel tijdens de zitting als tijdens de uitspraak van het vonnis verstek gaan.

LEES OOK: