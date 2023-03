River Side Studio van City Pirates begeleidt jongeren met passie voor muziek

Connectie

“De River Side Studio past perfect bij het concept van City Pirates. We maken de connectie met getalenteerde jongeren die in complexe omstandigheden zijn opgegroeid, of dat nu via voetbal of muziek is. De methodiek die we rond voetbal gecreëerd hebben, vertalen we naar muziek: jongeren kunnen hun passie uitoefenen via workshops en groeien zo verder. Authenticiteit en vertrouwen tussen coach en jongere staan centraal. Met de River Side Studio zetten we muziek in als laagdrempelig connectiemiddel”, aldus Michiel De Visschere, algemeen directeur van City Pirates.