Rijverbod en vier herstelexamens en toch achter het stuur gekropen

AntwerpenDe Antwerpse politie betrapte zaterdag een chauffeur die nog vier herstelexamens moest afleggen alvorens hij weer de baan op mocht. Hij had een lopend rijverbod, zijn auto was niet verzekerd en het keuringsbewijs was al een paar jaar verlopen.

Oorspronkelijk zetten enkele leden van het verkeersondersteuningsteam (VOT) West zaterdag een auto aan de kant omdat ANPR-camera’s aangaven dat de wagen mogelijk niet verzekerd was. Er bleek evenwel nog meer loos te zijn met het voertuig. De bestuurder was achter het stuur gekropen ondanks een lopend rijverbod. De man moest ook nog vier herstelexamens afleggen alvorens hij effectief opnieuw achter het stuur zou mogen kruipen. De auto was niet verzekerd, maar eveneens niet ingeschreven. Het kenteken kwam niet overeen met de nummerplaat die op de auto hoorde en als kers op de taart was de keuring al verlopen sinds 2020. Het voertuig en het kenteken werden uiteraard meteen in beslag genomen.

Diezelfde avond en nacht zijn nog twee andere auto’s betrapt met een vervallen keuringsbewijs. Eén van de auto’s was al verboden tot het verkeer, de andere had een jaar geleden langs de keuring moeten rijden. Een andere chauffeur kreeg een proces-verbaal omdat een kind los in de wagen zat. Twee bestuurders die met een onaangepaste snelheid door de bebouwde kom reden, zijn dan weer uit het verkeer gehaald en een motorfietser droeg geen gepaste kledij. De man kon geen boorddocumenten voorleggen en had ook geen identiteitskaart of rijbewijs op zak.

Er is door het VOT West ook een bestuurder aan de kant gezet met een voorlopig rijbewijs van het type 18 maanden. Tegen de voorwaarden in ging de jongeman met de auto op pad na 22 uur, had hij een passagier aan boord zonder een geldig rijbewijs B en was hij vergeten om de ‘L’ zichtbaar aan te brengen achteraan op het voertuig.

Tot slot was er nog een bestuurder van een bromfiets die, zonder helm, reed onder invloed van alcohol. Hij moest gedurende zes uur zijn rijbewijs bij de politie in bewaring geven. Hij kreeg ook een rekening van 496,12 euro voorgeschoteld. Een andere bestuurder had nog voor 284,24 euro aan openstaande snelheidsboeten op zijn naam staan. Beiden moesten gezien hun buitenlandse nationaliteit ter plaatse betalen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.