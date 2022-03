Reuzenhuis van Gezinsbond houdt halt in Antwerpen

Met het Reuzenhuis willen de Gezinsbond en zijn Waalse tegenhanger La Ligue des Familles erop wijzen dat thuisongevallen de grootste oorzaak zijn van dodelijke kwetsuren en letsels die leiden tot invaliditeit bij jonge kinderen. Waar dat gevaar precies schuilt, krijg je als bezoeker te zien in een modelwoning die tot drie keer is uitvergroot, zodat je je in de wereld van een peuter kan inleven.

Het is al de zesde versie van het Reuzenhuis die door ons land reist, sinds het ontstaan ervan in 1991. Nieuw aan deze versie is onder meer dat er een augmented en virtual reality dimensie aan verbonden is. Via een tablet zie je overal virtuele gevaren in het echte Reuzenhuis (augmented reality) en met een VR-bril en controllers ontdek je gevaren in een virtuele wereld (virtual reality).