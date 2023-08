Reusachtige schoen op Operaplein vraagt aandacht voor vluchtelingen: “Herinnert ons aan de uitdagingen die ze doormaken op zoek naar veiligheid”

De Refugee Walk vindt dit jaar plaats op 8 oktober. Deelnemers kunnen kiezen voor een wandeltocht van twintig of veertig kilometer en zamelen minstens honderd euro per deelnemer in voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “We vechten voor de rechten van mensen die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten door conflict, vervolging en andere noodsituaties. De route in oktober start aan de Zomerfabriek in Berchem, maar iedereen kan ook zijn eigen route uitstippelen in een streek naar keuze.”