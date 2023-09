Reuben D.B. gaf vorig schooljaar nog les aan 7-jarigen in lagere school: “Wij begrijpen dat dit voor ongerustheid kan zorgen”

School in Berchem start schooljaar in onderwater­the­ma: “Verkleed als octopus aan de school­poort, het is eens iets anders”

Het thema ‘onder water’ was in heel Vlaanderen toepasselijk op deze kletsnatte 1 september, maar in stedelijke basisschool Leopold 3 in Berchem namen ze dat wel heel serieus. Leerlingen kwamen de school binnen via een onderwaterwereld, inclusief bubbels, scheepswrak en leerkrachten verkleed als octopus of krab. “Als ik de twinkeling in hun ogen zie, is dat al het werk in de zomervakantie zeker waard”, aldus directeur Bart Jonckers (37), alias Poseidon.