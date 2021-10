Restaurant Umami krijgt Lukaku en Nainggolan over de vloer: “Geen sterallures, geen diva’s, gewoon heel gemakkelijk”

ANTWERPENWie dinsdagavond toevallig ging eten bij Umami op het Antwerpse Zuid kon niet enkel op de foto met Radja Nainggolan, maar ook met Romelu Lukaku. De wereldster vond na de Nations League nog even de tijd om te passeren in Antwerpen. “Radja is hier vaste klant en haalt zijn maatjes regelmatig naar hier, dan is het weer De Bruyne of Mertens, nu was het ‘Big Rom’.”

Nu Radja Nainggolan weer in Antwerpen voetbalt, daagt hij weer dikwijls op in één van zijn lievelingsrestaurants Umami, één van de vele zaken in het horeca-imperium van Wim Van der Borght. “Dinsdagavond zat Radja hier weer met de kindjes”, zegt manager Ghalid Al Bdiouni. “Hij had Romelu opgetrommeld, de twee zijn nog steeds erg goede vrienden. Radja neemt dikwijls bekend volk mee, Kevin De Bruyne en Dries Mertens komen hier ook al eens over de vloer.”

“Of ze teleurgesteld waren over het dubbel verlies in de Nations League? Ik heb die gasten met geen woord over voetbal horen reppen. Ze zitten gewoon heel de tijd te dollen, herinneringen op te halen, grappen te maken en te lachen zoals steeds”, grinnikt Ghalid.

Geen alcohol

“En wat ze dan eten? Alles. Ze laten zich verrassen en volgen gewoon onze suggesties. Het zijn echt niet zulke moeilijke jongens om te serveren, hoor. Geen sterallures, geen diva’s, gewoon heel gemakkelijk. En of ze dan alcohol drinken? Nee nee”, glimlacht Ghalid. “Homemade ice tea.”

“En of dat ze het lekker vonden? Waarom blijven ze anders terugkomen? Umami is een hotspot voor hen, net zoals vleesrestaurant Maven, ook van Van der Borght. We vinden het enorm leuk dat we Radja en zijn kameraden tot onze vaste klanten kunnen rekenen.”

Spotten

“Of andere klanten dan speciaal komen om Rode Duivels te spotten? We kondigen nooit aan wanneer ze komen, natuurlijk, dat blijft in de privésfeer. De klanten die toevallig in de zaak zitten, vragen dan wel een foto of een handtekening, en daar maken ze ook geen probleem van. Maar het is niet dat ze in rijen staan aan te schuiven aan de deur om een glimp te kunnen opvangen van Lukaku. Dat zouden we ook niet toelaten.”