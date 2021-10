REPORTAGE. Wij waren erbij op de Antwerp 10 Miles: “Tien mijl was exact genoeg, één meter verder en ik was gestorven”

Antwerpen Wil­lem-Frederik Schiltz over onrust in Antwerps bestuur: “Open Vld houdt zich aan de afspraken, we verwachten van onze coalitie­part­ners hetzelfde”

8 oktober Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) rekent erop dat coalitiepartners N-VA en Vooruit zich in het Antwerps stadsbestuur aan de in 2018 gemaakte afspraken houden. Dat laat hij aan onze redactie weten. Schiltz zou in januari de tweede liberale schepen in het college worden. N-VA en Vooruit hebben daar echter om uiteenlopende redenen weinig zin in, zo meldde onze krant vrijdagochtend. Zelfs een coalitie zonder Open Vld is een realistisch scenario.