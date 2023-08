REPORTAGE. Hoe Kievitwijk met indoorpretpark, mediabedrijf en hotels levendig stuk stad werd, maar ook moet afrekenen met overlast: “Daklozen slapen nu eenmaal waar ze kunnen”

Lichaam van overleden man in verlaten jeugdher­berg geïdentifi­ceerd: “Omgekomen na ongelukki­ge val”

Het lichaam dat afgelopen zaterdag in de vroegere jeugdherberg Opsinjoorke in de Antwerpse Tentoonstellingswijk werd gevonden, is geïdentificeerd. Het gaat om Mustapha Annajari (35) uit Borgerhout. Vzw Janaza.be, een organisatie die zich inzet voor de islamitische gemeenschap in België, had een noodoproep op Facebook geplaatst. Het parket bevestigt dat de man stierf na een ongelukkige val en er dus geen kwaad opzet in het spel is.