REPORTAGE. Fernand Huts en zijn ‘American Dream’ in Denver: “Zijn we niet allemaal dwazen?”

ANTWERPEN Nieuw boekenfes­ti­val in Antwerpen: “Niet vervanger van mas­sa-events als Boeken­beurs, wél grote leemte opvullen”

De Antwerpse Boekenbeurs is dood, net zoals het nieuwe boekenfestival LEES!, dat maar één editie kende. Maar de Vlaamse auteurs zijn wél springlevend. Alvast volgens het nieuwe ‘Het Festival van het Spannend Boek’, dat het laatste weekend van oktober georganiseerd wordt in de Thomas More Hogeschool in de Kronenburgstraat.

12 oktober