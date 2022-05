REPORTAGE. Dit was de finale van het wereldkampioenschap Counter-Strike in het Sportpaleis: “Zelfde sfeer als bij het voetbal, maar dan zonder het geweld”

Futsal eerste nationale Amar Zouggaghi met FT Antwerpen naar finale play-offs: “Kwalifica­tie tegen Châtelet is ruim verdiend”

Vanaf vrijdag staan FT Antwerpen en Halle-Gooik tegenover elkaar in de finale van de play-offs. De Sinjoren leken op papier een zware kluif te hebben aan Châtelet, maar uiteindelijk konden zij in twee wedstrijden afrekenen met de Henegouwers. Na de 5-6-winst in Châtelet volgde dit weekend een duidelijke 7-1-overwinning in eigen huis.

22 mei