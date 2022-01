REPORTAGE. Champagne showers, rondvliegende projectielen en héél veel vuurwerk: dit was oudejaarsnacht in het centrum van Antwerpen

Antwerpen ‘Gastheer van het jaar’ ziet oudejaars­di­ner in het water vallen door coronabe­smet­ting, maar schenkt maaltijden aan daklozen: “Mensen gelukkig maken met onze tegenslag”

DIM Dining was klaar voor een paar topdagen: het Japanse belevingsrestaurant op de Vrijdagmarkt zat volledig volgeboekt tijdens de eindejaarsperiode, gasten konden een elfgangenmenu verwachten met de allerbeste Japanse ingrediënten. Dat was buiten corona gerekend: woensdag moest het restaurant noodgedwongen sluiten, door een besmetting in het team. Maar in plaats van de aangekochte ingrediënten weg te gooien, maakt eigenaar Jonas Kellens (30) — door Gault&Millau als gastheer van het jaar bestempeld — er een maaltijd van voor daklozen op oudjaar. “Een echte gastheer is er niet enkel voor de mensen die betalen.”

30 december