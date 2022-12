REPORTAGE. Bewoners Van de Wervestraat zijn ‘bus-o-strade’ voor hun deur beu: “1.600 bussen per dag, dat is onhoudbaar”

Antwerpen PORTRET.Ricardo Fanchini betaalde zijn aanhouding zelf: waarom arrestatie van Antwerpse ex-wodkabaas zo zoet smaakt

Gangster Ricardo Fanchini (66) zit opnieuw in de gevangenis. De man die in de jaren 2000 in Antwerpen fortuin maakte met zijn wodkafabriek Kremlyosvkaya op het Eilandje en met drugshandel, is gearresteerd als lid van het ‘Superkartel’ van de cocaïnehandel. Dat onderzoek is gebaseerd op gekraakte chatberichten van operatie Sky ECC. En het geld om die politieoperatie te financieren, kwam van... Fanchini. Een portret.

