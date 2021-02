REPORTAGE. Antwerpse Zoo weer open na maandenlange sluiting: “Een dierenpark zonder bezoekers? Dat klopt niet”

Antwerpen“De parken in en rond de stad kennen we ondertussen als onze broekzak. Het was hoog tijd voor wat anders.” Ieder had zo zijn eigen reden om aan het begin van de krokusvakantie af te zakken naar de Antwerpse Zoo, die na vier maanden sluiting weer de deuren mocht openen. Wij trokken zaterdagochtend naar het oudste dierenpark van het land en sprokkelden reacties bij bezoekers en personeel. “Twee lockdowns, een provinciale roep om ‘coronastad Antwerpen’ te mijden: het is écht zwaar geweest.”