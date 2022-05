REPORTAGE. Aan boord bij de Belgische Marine tijdens Vlootdagen aan de Kaaien: “Van kok tot commandant: leven op een schip is zoals in een klein dorp”

Wilrijk Eerste tuinstraat voor Wilrijk: Aziëlaan dit weekend in feeststem­ming

Het district Wilrijk opent dit weekend met een buurtfeest zijn allereerste tuinstraat. De Aziëlaan in de wijk Neerland gaat met die primeur aan de haal. Schepen van Openbaar Domein Erica Caluwaerts (Open Vld) is in de wolken, net als haar ambts- en partijgenoot op districtsniveau Werner Theuns, die in de buurt woont.

20 mei