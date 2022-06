REPORTAGE. 2.400 bezoekers met een beperking voor één dag baas van de Sinksenfoor: “We keken hier al drie jaar naar uit”

Antwerpen Burgemees­ter sluit toeris­tisch verblijf: “Uitbaters buiten er sekswer­kers uit”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft een toeristische verblijfaccommodatie in de Aalmoezenierstraat in de binnenstad een sluiting van een maand opgelegd omdat er ernstige aanwijzingen zijn dat er mensenhandel plaatsvond. De politie heeft twee verdachten opgepakt omdat zij in die kamers de voorbije maanden sekswerkers zouden uitgebuit hebben.

20 juni