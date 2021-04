Renners Quick-Step getuigen in rechtszaak tegen ex-Ketnet-wrapper: “Na slag op achterhoofd ging Iljo Keisse KO”

AntwerpenVandaag verscheen gewezen Ketnet-wrapper Melvin Klooster opnieuw voor de correctionele rechtbank in Antwerpen. Hij zou in oktober 2017 wielrenner Iljo Keisse een ferme klap op het achterhoofd hebben gegeven tijdens een knokpartij in discotheek Roxy. Op het programma stond een getuigenverhoor: (ex-)ploegmaats Tim Declercq, Yves Lampaert en Guillaume Van Keirsbulck kwamen zelf vertellen hoe zij zich die avond herinneren. “Ik heb ook kinderen die naar Ketnet kijken. Daarom wist ik zeker dat Klooster de klap uitdeelde.”

Nog even samenvatten: in de nacht van 10 op 11 oktober 2017 zijn wielrenner Iljo Keisse en enkele van zijn ploegmaats van Deceuninck-Quick-Step op pad in het Antwerpse nachtleven. Na een geslaagd diner, verplaatsen ze de feestelijkheden naar de discotheek Roxy aan de Rijnkaai. Daar komt een van hen, Fernando Gaviria, kortstondig in conflict met gewezen Ketnet -wrapper Melvin Klooster die daar ook met een gezelschap aanwezig is. Blijkbaar vindt Klooster het niet zo aangenaam dat Gaviria met een van zijn vriendinnen staat te praten.

De gemoederen bekoelen, maar tegen 5 uur ‘s nachts besluiten de renners om maar eens naar huis te gaan. Wanneer ze de discotheek buitengaan, zien ze dat er een vechtpartij aan de gang is. Klooster en een van zijn kameraden zijn op de vuist gegaan met een man die opvallend veel op Gaviria lijkt. Omdat de renners denken dat het hun kompaan is die op de grond trappen en vuistslagen moet incasseren, grijpen ze in. Keisse probeert het gevecht te onderbreken, maar krijgt als gevolg een klap op het achterhoofd. Iedereen lijkt het erover eens: Klooster heeft die klap uitgedeeld.

Bekend van TV

Voor Keisse waren de gevolgen niet min: hij verloor het bewustzijn en landde met zijn hand in glasscherven, waardoor hij 4 maanden niet kon koersen. Het Openbaar Ministerie achtte de feiten op de zitting van 1 december vorig jaar bewezen en vorderde 2 jaar cel en 1.600 euro boete tegen Klooster. Zijn advocaat, Omar Souidi, was er allerminst van overtuigd dat Klooster degene was die de bewuste klap had uitgedeeld.

Quote Ik ben zeker dat het Melvin was die Iljo op zijn achter­hoofd sloeg. Ik heb ook kinderen die naar Ketnet kijken Guillaume Van Keirsbulck

Een getuigenverhoor leek Souidi dan ook wel nuttig, hoewel dat uiteindelijk niet in het voordeel van Klooster speelde. Enkele van Keisses (voormalige) ploeggenoten kwamen vandaag in de rechtbank uitleggen wat ze zich nog herinneren van die avond. “Rond 5 uur ‘s nachts verlieten we de discotheek omdat we naar huis wilden gaan,” verklaarde renner Yves Lampaert. “Daar zagen we dat er een vechtpartij bezig was. Omdat we dachten dat het Gaviria was die op de grond lag, kwamen we tussenbeide. Iljo wilde de schermutseling onderbreken, maar kreeg een klap op het achterhoofd.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Melvin Klooster (38) werd vandaag geconfronteerd met Yves Lampaert, Tim Declercq en Guillaume Van Keirsbulck tijdens een getuigenverhoor. Zij bevestigden dat hij degene was die Iljo Keisse (38) op het achterhoofd sloeg. © Jasper van der Schoot

Keisses andere ploegmaats Guillaume Van Keirsbulck en Tim Declercq verklaarden hetzelfde. Toen de voorzitter hen vroeg of ze wel zeker waren dat het Melvin Klooster was die de klap had uitgedeeld, antwoordden ze allemaal bevestigend. “Klooster had nog een vriend bij zich met een staart in zijn haar,” vertelde Declercq. “Die man was eigenlijk agressiever tijdens het gevecht, maar het was zeker Klooster die Iljo op zijn achterhoofd sloeg.” Klooster heeft tenslotte een bekend gezicht. “Ik heb ook kinderen die naar Ketnet kijken. Daarom wist ik zeker dat het Klooster was”, aldus Van Keirsbulck.

Geen ambulance

Een opvallend detail dat Van Keirsbulck toevoegde was dat Keisse in eerste instantie niet naar het ziekenhuis wilde. Liever zou hij zich eerst willen laten nakijken door hun ploegarts in Brussel. Nadat hij met Van Keirsbulck mee naar zijn woonst in Antwerpen was gegaan en daar een paar uur had geslapen, reden ze door naar Brussel. De handdoek die hij rond zijn hand had gewikkeld, zag rood van het bloed. “Iljo wilde niet dat de gebeurtenissen van die avond de ploeg in een slecht daglicht zou stellen”, verklaarde Van Keirsbulck.

Quote Het heeft geen zin om getuigen te verhoren als u mijn vragen niet wil stellen. Omar Souidi, advocaat van Melvin Klooster

Meester Souidi concentreerde zich tijdens de ondervraging van de getuigen op de details in de zaak. Zo wilde hij weten hoe goed alle getuigen bevriend waren met Keisse, of ze niet te veel gedronken hadden om zich een goed beeld over de situatie te kunnen vormen en of ze van tevoren hadden afgesproken welke verklaring ze aan de politie zouden voorleggen. Toen hij aan Van Keirsbulck meer details vroeg over met wie hij allemaal over zijn verklaring had gepraat, vermaande de voorzitter hem lichtelijk geïrriteerd dat het nu wel duidelijk was. “Maar het heeft geen zin om getuigen te verhoren als u mijn vragen niet wil stellen”, verdedigde Souidi zich.

Keisse zelf kon er vandaag niet bij zijn omdat hij momenteel deelneemt aan de Ronde van Turkije. De slotconclusies in de zaak worden gepleit op 8 juni.