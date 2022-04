Reinhilde Decleir krijgt publieke viering in de Roma

COLUMN. Reinhilde Decleir stierf op 73. Dat is jong. Graag had ik haar ook nog Overgroot­moe­m­oe zien spelen

Elke zaterdag blikt onze columniste Nadine Van Der Linden terug op de week. Het overlijden van Reinhilde Decleir doet haar stilstaan bij het getal 73. Geen leeftijd waarop doodsprentjes nog vermelden dat het ‘veel te jong’ is, maar oud kan je het ook niet noemen. Een zeventiger is nog geen tachtiger of negentiger. “Leek ‘oud zijn’ mij vroeger één pot nat, dan zie ik tegenwoordig welke schakeringen deze grote groep heeft.”

9 april