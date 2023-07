Regenbuien, maar soms ook zon in Antwerpen vandaag

“Onze deejays? Uitslui­tend vrouwen”: vierdaags wereldfes­ti­val Sfinks Mixed staat voor de deur

Het programma van Sfinks Mixed 2023 zit in elkaar én ook de timetable is nu gelost. Het plannen kan dus beginnen. Het gratis festival pakt opnieuw uit met de crème de la crème van de wereldmuziek met onder andere Salif ‘de gouden stem van Afrika’ Keïta, de Jamaicaanse Tanya Stephens en de Nigeriaanse Yemi ‘queen of afropop’ Alade. “En onze deejays? Alleen maar vrouwen, wat de balans volledig doet omslaan naar veel meer vrouwen dan mannen op de affiche.”