REEKS. Onze man fileert Antwerps cultuurleven en blikt vooruit: “September, de maand van de comebacks”

Het stormt al een dik jaar binnen de Antwerpse cultuursector, maar de Koekenstad blijft bij uitstek dé cultuurstad van Vlaanderen. Onze man fileert maandelijks het culturele nieuws in de stad en omgeving, prijst de hoogtepunten die zijn pad kruisen en is jouw gids voor de komende weken. Alsof hij de affiche voor muziek, theater, film en kunst is op de toiletten van een of andere schimmige kroeg. Al dan niet beklad met obscene graffiti. Én er zijn gratis tickets te winnen voor onder andere Vaag Outdoor, De Roma, De Studio, Fakkeltheater, Geheimzinnig Open Air, Trix en de comebacks van zowel Lords of Acid als de Antwerpse Fill Collins-club.

Augustus staat in Antwerpen zoals elk jaar in het teken van Pride. Met 160.000 bezoekers op vijf dagen kleurrijk feest breekt het festival nog maar eens haar eigen record en kan headliner Gustaph op de laatste dag Antwerp Pride niet beter beschrijven: “We zijn hier, om vrij te zijn, om nooit meer stil te zijn, om nooit meer te zwijgen, we staan hier, voor altijd!”

En dat is goed. Want er is ook in een moderne stad als Antwerpen anno 2023 nog werk aan de winkel. Zelfs in progressieve kringen moet je je als hetero journalist nog verantwoorden waarom je naar de Pride zou gaan. “Jaja, voor uw werk? Dat zal wel...”, wordt er dan gesuggereerd, alsof het een belediging zou zijn Pride oprecht te willen steunen. “Steek dan maar een talloor in uw broek”, is blijkbaar ook een mop die vandaag nog gemaakt wordt bij een publiek dat verre van figuren als Thierry Baudet of Dries Van Langenhove steunt. Jammer.

Volledig scherm Antwerp Pride kende alweer een recordeditie. © Klaas De Scheirder

Maar goed. Het kan erger. In het Georgische Tbilisi wordt Pride deze zomer voor de zoveelste keer aangevallen door extreemrechtse groeperingen. Laat ons daar eerst werk van maken. Want een hypothetische wereld waar iedereen elkander vredelievend ‘janet’ noemt, is nog steeds beter dan de echte wereld van vandaag.

Smoren en kwijlen

Die andere parade in augustus mag dan wel meer volk lokken, ze is voor velen toch ietwat teleurstellend. De weliswaar technische hoogstandjes Bull Machin en Xolo van het Franse reuzengezelschap worden hartelijk onthaald, maar zijn wel van een andere grootorde dan wat we van Royal de Luxe gewoon zijn in Antwerpen. Letterlijk. Wie zich nog de Sultan der Indiën op zijn reusachtige olifant uit 2006 kan herinneren - ook de volgende reuzenpassages in 2010 en 2015 zijn imposanter dan wat we nu gezien hebben - blijft toch wat op zijn honger zitten.

De keerzijde is dat de reuzenhonden letterlijk geaaid en zelfs bereden worden door het publiek. Ze zijn veel toegankelijker en dat doet het spektakel op een andere manier beleven. Zo wordt het ene Antwerps kind bedwelmd door de sigaar van Bull Machin, terwijl het andere doorweekt wordt met kwijl. Uitgesmoord en volgeslijmd. Hoe krijgen ze dat thuis alweer uitgelegd?

Volledig scherm Technische hoogstandjes, zeker wel, maar minder imposant dan de vorige edities van Royal de Luxe. © Klaas De Scheirder

Cultuurseizoen

Een keerzijde aan de reuzenpassage is dat de Antwerpse cultuursector haar nieuw seizoen niet kan voorstellen, traditioneel het laatste weekend van augustus. Fakkeltheater organiseert dan maar een Cultuurdag - in plaats van Cultuurweekend - op eigen houtje. Meer dan ooit kunnen de Antwerpse cultuurhuizen jullie steun gebruiken, na de ene na de andere tegenslag. Surf dus naast de website van het Fakkeltheater ook naar Ampere, Arenberg, Capital, Club Vaag, De Roma, De Studio, Elckerlyc, FoMu, Het Bos, IKON, KMSKA, Koningin Elisabethzaal, MAS, M HKA, MoMu, OLT Rivierenhof, Opera Ballet Vlaanderen, Rataplan, Red & Blue CargoClub, Sportpaleis, Lotto Arena, Stadsschouwburg, Toneelhuis, Trix, Tutti Fratelli, Zomer van Antwerpen en álle andere huizen en gezelschappen, ontdek hun nieuw seizoen 2023-2024 en kóóp verdomme nog eens een ticket. Voor heel de familie. En de buren.

Volledig scherm Technofestival Vaag Outdoor staat weer voor de deur. © Sil Vanderbruggen

Gratis. Dat zijn dikwijls nog de beste evenementen. Zeker voor wie het niet al te breed heeft maar toch van cultuur wil genieten. In september zijn er nog grote, gratis stadsfeesten met De Reuskens van Borgerhout, Open Monumentendag, Antwerpen Shift - ook wel autoluwe zondag genoemd -, De Feesten van de Vetten Os - de doorstart van het eeuwenoud braderiefeest op de Slachthuissite - en gratis stadsfestival RUIS in onder andere cafés Witzli-Poetzli, De Muze en Cabron. Dubbele bill voor feestvarkens die fan zijn van grote openluchtfestijnen zaterdag. Op de Middenvijver op Linkeroever is het hardere werk te vinden op Vaag Outdoor (tickets te winnen) met technodeejays als Franky Rizardo, Stan Christ, Volunt Barbati, Undercatt en Konstantin Sibold. Voor zwoelere dansbeats moet je op Konijnenwei zijn achter het Vlinderpaleis voor Geheimzinnig Open Air (tickets te winnen) met onder andere Gabrielle Kwarteng, DTM Funk en Krystal Klear. Het festivalseizoen loopt daarmee ook op zijn einde. Dat wil zeggen dat de grote zaalshows weer voor de deur staan. In Trix zijn er zo tickets te winnen voor Preoccupations (Canadese postpunk), 65daysofstatic (Britse postrock) en LA Priest (Britse electropop). De Roma deelt dan weer duotickets uit voor de Amerikaanse singersong-writers Joe Henry en Gavin DeGraw, de Britse poprock achter Dexys - gekend van wereldhit ‘Come On Eileen’ - en onze eigen Günther Neefs, die zonet de Grote Markt nog in vuur en vlam heeft gezet op Bollekesfeest. Voor De Studio zijn er tickets te winnen voor de albumvoorstelling van het knettergek gezelschap achter Borokov Borokov en Fakkeltheater geeft tickets weg voor de monoloog Morgen word ik nuchter van Rikkert Van Dijck. September is ook de maand van comebacks. In platenwinkel Djingel Djangel staat Maurice Engelen zowaar op de planken met zijn legendarische Belgisch-Amerikaanse rave-formatie Lords of Acid (tickets te winnen), nu zijn synths van Praga Khan officieel aan de haak hangen. Nog een blij weerziens in Red & Blue CargoClub, waar het legendarische house-concept Fill Collins van eind jaren negentig terug uit de grond wordt gestampt. Op het programma de intussen 57-jarige, Amerikaanse housepionier Todd Terry (tickets te winnen). Tot slot herrijst ook het literair festival ZuiderZinnen - met Axel Daeseleire als belangrijkste trekker - op het Zuid. Met slechts vijf euro voor een ticketje kunnen bezoekers er erg democratisch genieten van onder andere Delphine Lecompte, Saskia De Coster, Stan Van Samang, Jeroen Olyslaegers, Herman Brusselmans, Esohe Weyden, Mustafa Kör, Deborah Ostrega, Erik Van Looy, Tom Naegels en Koen De Bouw.

