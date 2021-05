Reebok dwaalt rond tussen terrassen Antwerpse binnenstad... en zwemt naar Linkeroever

Antwerpen Antwerpen krijgt 2 Over­Kop-hui­zen: "Ontmoe­tings­plek­ken waar jongeren gehoord worden"

7 mei Dit jaar nog komen er 25 OverKop-huizen bij in Vlaanderen. Dat zijn ontmoetingsplekken voor jongeren van 8 tot 25 jaar waar ze samen kunnen komen en mentale problemen op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken. Dankzij de subsidies die Vlaanderen uittrekt, kunnen twee nieuwe OverKop-huizen in Antwerpen het licht zien: “Vergelijk het met een warme thuis waar iemand aan het koken, spelen of sporten is en je je er vrijblijvend bij kan aansluiten.”