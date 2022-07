Rector Herman Van Goethem reageert dag na inferno in zijn universiteit: “Geld is nu niet mijn voornaamste zorg”

AntwerpenDe brand op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen is geblust, maar laat grote schade achter in het B- en D-gebouw. Na een korte nacht maakt rector Herman Van Goethem de voorlopige balans op: “Het zal nog zeker een jaar of twee duren voor de gebouwen weer toegankelijk zijn.”

Het vuur ontstond gisteren tijdens dakwerken aan de noordelijke vleugel van de stadscampus (B-gebouw) in de Prinsstraat en verspreidde zich razendsnel naar de vier onderliggende verdiepingen. De volledige bovenverdieping is vernield en een deel van het dak is ook ingestort. Van Goethem keek het ter plaatse met lede ogen aan: “Het B-gebouw is moeilijk toegankelijk dus de brandweer is nog niet naar binnen kunnen gaan, maar we weten wel dat het water doorliep tot op de gelijkvloers. Ook de binneninrichting van dit gebouw is totaal vernield.”

Quote Alumni identifice­ren zich met deze binnenkoer, die zo iconisch is als die van Cambridge of Oxford Rector Herman Van Goethem

Het D-gebouw, dat loodrecht op het B-gebouw staat, werd niet getroffen door de brand maar wel door de bluswerken en is door waterschade ook onbruikbaar: “We zien dat vooral kantoorgebouwen en vergaderzalen in rook zijn opgegaan. In dat opzicht valt het - tussen haakjes - dus nog mee. Gelukkig kan je oplossingen vinden voor de kantoorruimtes. We hebben al leren telewerken, en we hebben al een aanbod gekregen van een bedrijf uit de buurt die ons 10.000 vierkante meter aan lege kantoorruimte als een soort van pop-upkantoren aanbiedt. Dat deel valt dus te bemeesteren.” De rector vermoedt wel dat de middelgrote aula’s op het gelijkvloers van het B-gebouw moeilijk toegankelijk zullen zijn.

Wat betreft de herstellingswerken, is de universiteit nog ver van huis: “De herstellingen kunnen nog niet meteen beginnen aangezien alles eerst moet uitdrogen en dat kan een hele poos duren. Het gaat dus zeker nog een jaar of twee duren alvorens de gebouwen opnieuw toegankelijk zijn. We hebben nog geen zicht op het financiële plaatje, maar ondanks onze goede verzekering zal dit ons geld kosten. Ik vertrouw er echter wel op dat we dit financieel zullen aankunnen en de draagkracht hebben om dit op te lossen. Geld is nu niet mijn voornaamste zorg.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De brand trof het B-gebouw op de binnenkoer van de stadscampus. © Marc De Roeck

Van Goethem spreekt van geluk dat de brand geen impact op het onderwijs heeft: “Eind september zal het academiejaar gewoon opnieuw beginnen en ook nu is de campus gewoon open. Mijn collega’s en ik zullen tussen nu en september wel flink uit onze pijp moeten komen om de impact op de studenten te beperken.”

Intussen stromen ook de reacties van oud-studenten en personeel binnen: “Annelies Verlinden (alumnus en huidig minister van Binnenlandse Zaken, red) heeft me nog gebeld om te zeggen hoe erg ze het vindt, en ik krijg ook veel reacties van oud-studenten binnen die hulp aanbieden. Dat is hartverwarmend. Alumni identificeren zich met de universiteit. Deze binnenkoer (aan het Hof van Liere, red.) is zo iconisch als die van Oxford en Cambridge.”

LEES MEER:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.