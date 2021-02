Recordlading van 23 ton cocaïne onderschept in anderhalve week in Antwerpen en Hamburg

Het Nederlandse openbare ministerie laat weten dat in de havens van Hamburg en Antwerpen binnen anderhalve week ruim 23.000 kilo cocaïne is onderschept. De drugs waren bestemd voor een 28-jarige man uit Vlaardingen (Nl.) Hij is woensdagmorgen door de politie aangehouden. Het onderzoek toonde aan dat de man uit Vlaardingen betrokken was bij de zending van 11 containers uit Panama. De containers bevatten ananas, makreel, inktvis en hout en hadden Antwerpen als bestemming.

Volgens het openbaar ministerie in Nederland heeft de douane in de Antwerpse haven afgelopen zaterdag containers met behulp van een scan gecontroleerd. In een container met blokken hout werd vervolgens ongeveer 7.200 kilo cocaïne aangetroffen. De verdachte tussenpersoon had zich vorige week al telefonisch aangediend in de haven met de bedoeling de containers vrij te krijgen..