Recordeditie met 74 (!) delegaties: dit zijn álle deelnemers van Antwerp Pride Parade

Schepen Els van Doesburg (N-VA) demon­streert hoeveel afval er kan in de nieuwe vuilnisbak­ken van de stad... met zichzelf

6.431 ton. Zoveel afval verzamelde de stad vorig jaar via openbare vuilnisbakken. Of 17,6 ton per dag. Met de uitrol van nieuwe semi-ondergrondse vuilnisbakken over heel de stad, moet dat enkel nog meer worden. In een eerste fase komen de nieuwe vuilbakken met groter volume op strategische plaatsen zoals het Eilandje en het Schipperskwartier.