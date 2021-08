RECONSTRUCTIE. Veertien schietpartijen in twee weken in Nederland, nu ook weer twee bij ons: mengt Rotterdamse onderwereld zich in Antwerpse drugsoorlog?

AntwerpenDe wagen met Nederlandse nummerplaten, die vrijdagnacht op het nippertje wist te ontkomen aan een wegversperring van de politie in Borsbeek en daar ook beschoten werd, is in Rotterdam achtergelaten in een gekende wijk. De voorbije twee weken vonden er in het Rotterdamse veertien schietincidenten plaats waaronder enkele – net zoals in Deurne – op een woning. “Op camerabeelden zagen we de jongeman voorbijlopen en schieten”, reageren de geschrokken bewoners. Mengt de Rotterdamse onderwereld zich nu ook in de drugsoorlog in Antwerpen?