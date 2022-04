Rechterrijstrook versperd op E34 richting Antwerpen ter hoogte van Zelzate-West

Antwerpen Een boodschap­pen­tas vol marktpro­duc­ten winnen? Antwerpse markten staan in de kijker in april

Antiek op de Vrijdagmarkt, bloemen op de Exotische markt, boeken op het Strip- en Boekenplein: naar de markt gaan, is weer helemaal hip. In april staat in Antwerpen de wekelijkse openbare markt in de kijker, tijdens de Maand van de Markt. Wie deze maand een bezoek brengt aan een van de vele markten in de stad, kan deelnemen aan een wedstrijd en maakt kans op een typische boodschappentas op wieltjes gevuld met marktproducten.

