Rechterrijstrook versperd op de Antwerpse Ring ter hoogte van Linkeroever

Antwerpen Man drijft bromfiets op met... afstandsbe­die­ning: “Verstopt in de voering van zijn helm”

De politie heeft maandag in Berchem een bromfietser met een rijverbod betrapt. Opvallend: de man had de snelheid van zijn tweewieler opgedreven via een aangepaste chip. Zijn bromfiets en de goed verstopte afstandsbediening zijn in beslag genomen.

24 mei