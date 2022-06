Rechterrijstrook versperd op Antwerpse Ring ter hoogte van Tijsmanstunnel

Deurne Hoe de natuurlij­ke zwemvijver in het Boekenberg­park afkoeling biedt aan duizenden Antwerpena­ren: “Brussel en Leuven willen ons nadoen”

22,3 graden. Zo warm is de natuurlijke zwemvijver in het Boekenbergpark in Deurne-Zuid. Op hete dagen als vandaag vinden tot wel 2.250 zwemmers gratis afkoeling in de ecologische zwemoase. Ook onze reporter nam een duik: “Geen tuin, terras, of zwembad? Voor elke klein behuisde Antwerpenaar is het hier een paradijs.”

18 juni