Rechterrijstrook versperd na ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland op Linkeroever

Antwerpen Project Kunstwijk: ontdek 2030 op een artistieke manier tijdens ‘Living Luchtbal’

Project Kunstwijk komt van vrijdag 14 tot en met zondag 16 oktober naar wijk Luchtbal. Elk jaar wordt een andere wijk in district Antwerpen in de kijker gezet tijdens een multidisciplinair kunstenfestival waarbij amateurs en professionele kunstenaars het podium delen op verschillende locaties in de wijk. Deze keer is postcode 2030 aan de beurt met als thema ‘Living Luchtbal’.

3 oktober