Rechterrijstrook Liefkenshoektunnel versperd door ongeval

Antwerpen Hoe jonger je kinderen iets voorleest of vertelt, hoe rijker hun woorden­schat: ‘Boekstart’ in vier kinderdag­ver­blij­ven

Schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) ontpopte zich vrijdag tot ‘peuterjuf’ in kinderdagverblijf Het Engeltje in Merksem. Ze lanceerde daarmee het pilootproject ‘Start met Boekstart’ in vier crèches en dat gedurende een jaar. Voorlezen, zingen of versjes vertellen, draagt bij tot de taalontwikkeling van een kind.

20 mei