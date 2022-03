Rechter vindt dossier SKY ECC onvolledig; procureur moet uitleggen hoe hij ‘De Algerijn’ identificeerde

Antwerpen Stad schenkt 150 laptops aan digibank

Stad Antwerpen schenkt 150 tweedehands laptops aan Buurtwerk Posthof vzw om te gebruiken in hun digibank, een project in samenwerking met Steunpunt Tewerkstelling. De laptops zijn in gebruikte staat en hebben, voor ze kunnen ingezet worden, de nodige opfrissing nodig. Digibank Antwerpen zal het nodige onderhoud uitvoeren aan die laptops en ze voorwaardelijk uitlenen aan digitaal kwetsbare inwoners. Zo wil de stad in samenwerking met haar partners de digitale kloof verkleinen.

13 maart