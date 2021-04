Rechter veroordeelt Fluvius na dodelijke explosie: “Gekozen voor makkelijkste oplossing in plaats van gasaansluiting te verbeteren”

Antwerpen Warm weer of niet, eerste Antwerps openlucht­zwem­bad opent al op 1 mei

26 april Het weer is er voorlopig niet naar, maar in de Antwerpse openluchtzwembaden start binnenkort het zomerseizoen. De Molen op Linkeroever gooit de deuren al open op 1 mei, twee weken later volgt zwemvijver Boekenberg in Deurne. Reserveren is verplicht in De Molen.