Rechter straft ex-man tot 12 jaar cel voor moordpoging op echtgenote: “Zoekgeschiedenis op Google bewijst zijn voorbedachtheid”

Antwerpen/DeurneXavier L. (50) is veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moordpoging op zijn ex-vrouw Erika F. (49). De vrouw had de echtscheiding aangevraagd en kwam op 16 oktober 2020 naar de gezinswoning in Deurne (Antwerpen) om meubelen te verhuizen. Xavier L. wurgde haar met een elektriciteitssnoer tot ‘het schuim en bloed’ op haar lippen stond. Dankzij heel bekwame ambulanciers overleefde de vrouw als bij wonder de moordpoging. De openbare aanklager had 8 jaar cel gevorderd. De rechters gaan niet akkoord dat Xavier L. in een opwelling heeft gehandeld. “Dat leiden wij af uit zijn zoektermen op internet vanaf de week voor de feiten.”